Košarkaš Majami Hita, Nikola Jović, izašao je pred kamere kako bi pozvao navijače svog tima da podrže ekipu u novoj NBA sezoni, a mnogima je zapala za oko majica koju je srpski reprezentativac nosio tom prilikom.

Naime, Nikola je na sebi imao majicu popularne navijačke grupe Crvene zvezde "Delije Sever".

Na crnoj majici vide se siluete navijača i veliki barjak "Delije Sever" obasjan bakljama.

Nikola nikada nije krio da je veliki navijač Zvezde, a njegov otac Ilija direktno je uključen u rad kluba sa Malog Kalemegdana, pošto je član Upravnog odbora KK Crvena zvezda.

