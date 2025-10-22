Slušaj vest

Na dan rođenja legendarnog asa prisećamo se jedne čuvene priče!

Prošle su više od tri decenije od tragične smrti legendarnog košarkaša, a polemika o poreklu Dražena Petrovića ne prestaje.

Dok se Draženov stariji brat Aleksandar, takođe košarkaš, danas trener, deklariše kao Hrvat, rodoslov porodice Petrović pokazuje da i sa očeve strane itekako ima srpske krvi, ali to nije sve.

Stablo dve familije po očevim stranama, pokazuje da su braća Petrović veoma bliski rođaci našeg košarkaškog asa Dejana Bodiroge.

U ekskluzivnom razgovoru za Kurir o tome je govorila i Draženova majka Biserka, koja je u Bodirogi, videla deo mlađeg sina. Dejan je u Petroviću imao idola, čak je i neke njegove pokrete koristio u igri.

- Dejan je čak imao i hod sličan Draženovom. Bio je najbolji evropski košarkaš iako nikada nije otišao u NBA.

Ona je takođe tada potvrdila da njen pokojni suprug imao familiju u Srbiji.

- U Zrenjaninu i Zemunu. Moj suprug je ostao poslednji, svi su preminuli, braća i sestre. Ostala je supruga od jednog brata. Jole je živeo u Dubrovniku kao mali, pa je dobio stipendiju u Šibeniku, gde smo se i upoznali.

Priča o porodičnim vezama braće Petrović i Dejana Bodiroge počinje ovako. Rođeni brat i sestra Jovan i Gospava su iz rodne Hercegovine pošli u svet. Jovan je ka Šibeniku i Hrvatskoj, a Gospava Petrović ka Srbiji, odnosno Vojvodini.

Jovan, Draženov i Aleksandrov deda imao je sina, takođe Jovana, koji je zbog službe u Ministarstvu unutrašnjih poslova Jugoslavije otišao u Šibenik, postao Jole, upoznao Biserku - oženio se i dobio dvojicu sinova, košarkaše Aleksandra i Dražena. Sa druge strane, Gospava Petrović se udala i postala Gospava Bodiroga, a jedno od njenih sedmoro dece, Vaso, imao je sinove Željka i Dejana Bodirogu.

Tu priču je čuvenom sportskom novinaru i publicisti Vladimiru Stankoviću potvrdio Dejana Bodiroge koji je ispričao da je kao kadetski reprezentativac na jednim od priprema u Zagrebu upoznao Dražena, ali nije znao da su rođaci.

Ipak, manje se zna da je košarkaški Mocart, kako su ga zvali zbog bravura na terenu, rođak sa Milenkom Savovićem, legendarnim košarkašem Partizana, kome su navijači skandirali "Sveti Sava". Milenko je bio nezamenjivi član crno-belih i kapiten 80-tih godina, a u svojoj karijeri branio je samo boje Partizana i jednu sezonu španske Granade.

Milenko je poreklom Hercegovac, kao i Draženov otac, pa otud i rodbinska povezanost.

- Petrovići su moji rođaci. Jole Petrović me svaki put, kada smo igrali u Šibeniku, sačekao da me pozdravi i pita za rodbinu - otkrio je Savović svojevremeno na Tviteru.

Nažalost, legendarni kapiten i sportski direktor Partizana preminuo je 2021. godine od posledica kovida.

Najveći Savovićev uspeh u Partizanu došao je 1992, kada je kao sportski direktor crno-belih stigao do titule šampiona Evrope. I kao igrač je bio uspešan, osvojio je tri titule šampiona Jugoslavije, tri puta je bio najbolji u domaćem kupu, a učestvovao je u osvajanju sve tri titule u Kupu Radivoja Koraća.

"Dražene, da li si ti Srbin?"

U jednoj emisiji tokom rata u bivšoj Jugoslaviji, jedan gledalac je u programu uživo postavio Draženu Petroviću nezgodno pitanje.

"Dobro veče, pozdravljam i vas i vašeg gosta u studiju. Hteo bih jedno pitanje Draženu da postavim, stalno se čuje u medijima da je Dražen Petrović Srbin, pa me interesuje..." obratio se voditelju nepoznati gledalac.

"Nemojte, ovo nije politička emisija. Šta ti igrač Dražene, beka? On je srpski bek moguće, ali nije samo Srbin...", uzvratio je voditelj pridigavši se sa stolice, a Dražen se nasmejao, mada mu je bilo vidno neprijatno.

Voditelj je pokušavao da prekine neprijatnu situaciju, ali mu, najblaže rečeno, nije išlo najbolje:

"Nemojte, molim vas, možete li molim vas nešto pitati o... Kako jedan Srbin može tako dobro da igra? Pa nije on Srbin, pa zato ne igra tako dobro. Nisu svi Petrovići Srbi", nekako se zaustavio voditelj.

Potom je pogledao Dražena, koji je odgovorio:

"Nema problema, može se i na to pitanje odgovoriti", rekao je Dražen.

"Rodom sam iz Šibenika, majka je iz Bilica kraj Šibenika, otac iz Hercegovine, Zagore", dodao je on u snimku koji je ostao sačuvan na Jutjubu.

