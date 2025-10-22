Slušaj vest

Nije se Bogdan Karaičić nadao ovakvom početku samostalne trenerske karijere u Arisu.

Srpski stručnjak preuzeo je tim iz Soluna s velikim ambicijama, ali posle samo četiri kola u grčkom prvenstvu, bez ijedne pobede, njegov status je ozbiljno uzdrman.

Aris se trenutno nalazi na samom dnu tabele, a razočarani navijači ne kriju nezadovoljstvo. Na društvenim mrežama sve glasnije traže smenu Karaičića, koji se posle poslednjeg poraza od Manrese suočio i sa zvižducima sa tribina.

Upravo je o tome pričao na konferenciji za medije.

- Naš posao je da usrećimo naše navijače, ali smo ih razočarali. Razumem zvižduke. Očigledno nije pozitivno, ali razumem i to je normalno u profesionalnom svetu na osnovu našeg imidža i rezultata. Moram da pronađem rešenja da im pružim dodatnu motivaciju. Ponekad zvižduci daju motivaciju, ali ponekad dodatno opterećuju igrače. Razumem pritisak i razočaranje, jer način na koji igramo i porazi nisu prihvatljivi. Moja je odgovornost da to promenim – rekao je Bogdan Karaičić.

Podsetimo, Karaičić je bio pomoćni trener u stručnom štabu Partizana od leta 2021. godine.

Zbog suspenzije glavnog trenera crno-belih Željka Obradovića, Karaičić je minule sezone vodio ekipu Partizana u plej-ofu Super lige Srbije, u kom je uspeo da beogradski klub dovede do njegove prve titule u državnom prvenstvu od 2014. godine.

Karaičić je ujedno i selektor reprezentacije Jermenije, a ranije u karijeri je, između ostalog, radio i kao pomoćni trener Crvene zvezde, Mege i Lokomotive.