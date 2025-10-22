Slušaj vest

Italijanski fudbalski velikani, Inter i Milan, ozbiljno razmišljaju o formiranju košarkaške sekcije u cilju projekta NBA Evropa.

"Milan i Inter žele da sarađuju sa NBA oko tima iz ovog grada. Odluka će biti doneta u naredna dva meseca" otkriva ugledna italijaska "La Gazzetta dello Sport".

Prvi koraci su navodno već preduzeti.

"Komesar Adam Silver već dugo je u kontaktu sa osinavačem "RedBird" kompanije koja je vlasnik Milana. Inter, sa kompanijom "Oaktree" je jednako zainteresovan", navodi italijnski list.

Podsetimo, Džordž Ajvazoglu, čovek koji je zadužen za operacije NBA u Evropi i na Bliskom istoku, nedavno je potvrdio da je projekat "NBA Evropa" svi bliži realizaciji i da uveliko traju pregovori sa ekipama koje bi trebalo da budu učesnice u istorijskoj sezoni takmičenja koje će pokušati da zaseni Evroligu.

Plan je bio da takmičenje startuje već naredne godine, međutim, realnije je da će se to ipak dogoditi početkom 2027.

Ko će igrati NBA Evropu?

NBA Evropa želi u velikom stilu da uđe u evropsku košarku, a već uveliko traju pregovori sa potencijalnim učesnicima.

Mnogi velikani već su dobili pozive, ali je Beograd kao prestonica evropske košarke izostavljen.

Nažalost, o Zvezdi i Partizanu trenutno ne razmišljaju. Žele klubove poput Real Madrida, Barselone, Fenerbahčea, Panatinaikosa, Olimpijakosa... Zanimljivi su im Milano, Berlin i Dubaji, ali ne i Beograd. Uz to, očekuje se da Pari Sen Žermen i Mančester siti naprave svoje klubove koji će imati mesto u novom takmičenju.

Srbija ih ne zanima

NBA trenutno ne zanimaju tradicija, popularnost sporta, rezultati, navijači... Sve se vriti isključivo oko novca. Naše tržište im nije zanimljivo, pa o Partizanu i Crvenoj zvezdi trenutno ne razmišljaju. Ovo podneblje nije zanimljivo zbog marketinga, nemaju interes da im timovi iz Srbije budu u takmičenju i akcenat im je na klubovima iz Zapadne Evrope i sa velikih tržišta.

Ipak, ne isključuju mogućnost da se to promeni u budućnosti.

"Nijedno tržište nije isključeno tehniki gledano. Ako imate dobar tim, moći će da se kvalifikuje. Ako neki timovi nisu uključeni na početku, to je zato što ćemo krenuti sa 16 ekipa. Ali lako mogu da zamislim da će se taj broj povećavati", izjavio je nedavno grčki funkcioner.

