Jusuf Nurkić, košarkaš Jute Džez, našao se u velikom pravnom problemu u Zagrebu, zbog neplaćenog računa za gas od 5,45 evra.

Opštinski sud je doneo rešenje o izvršenju nad njegovom imovinom, konkretno luksuznom vilom u Bosanskoj ulici, koju trenutno koristi Ruska ambasada. Račun datira iz januara 2025, a tužbu je pokrenula firma Međimurje-gas. Uz dug, Nurkić mora da plati i troškove postupka i zatezne kamate.

Ovu vest je prvo objavio portal Imperijal.net.

Jusuf Nurkić Foto: Christian Petersen / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Chris Coduto / Getty images / Profimedia

Izvršenje zastupaju advokati Nenad Hranilović i Ksenija Vrkić, a rešenje je potpisala javna beležnica Darja Bošnjak. Nurkiću je naloženo da dug plati u roku od osam dana, uz kamatu i 25 evra troškova, kako bi izbegao prinudnu naplatu nad svojom imovinom, uključujući i vilu.

U dokumentu koji je poslat Opštinskom građanskom sudu u Zagrebu stoji da je predviđeno opšte izvršenje na imovini, saglasno odredbama Zakona o izvršenju. Sada je reč o neverovatno brzom izvršnom postupku, iz razloga jer se kao datum nastanka duga navodi početak ove godine, dok se obično izvršenja pokreću za dugovanja iz ranijih godina.

