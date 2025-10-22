Slušaj vest

"Olimpija želi da se zahvali Čančaru na njegovom primernom ponašanju, profesionalizmu i posvećenosti tokom ovih nedelja provedenih zajedno, nadajući se da će ga što pre videti ponovo na terenu, potpuno oporavljenog", piše u saopštenju italijanskog kluba.

Čančar (28) je u Olimpiju došao u julu ove godine, nakon što je prethodnih šest sezona proveo igrajući za Denver u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

Čančar u dresu Slovenije Foto: IPA / Sipa Press / Profimedia, Stefanos Kyriazis/NurPhoto/Shutt / Shutterstock Editorial / Profimedia, Stefanos Kyriazis/ZUMA Press Wir / Shutterstock Editorial / Profimedia

Slovenački krilni centar je u Evroligi ove sezone zbog povrede kolena igrao samo u utakmicama protiv Crvene zvezde i Partizana, i za ukupno 15 minuta igre nije uspeo da upiše nijedan poen, skok, asistenciju, blokadu, ni ukradenu loptu, zabeleživši samo dve izgubljene lopte, dva napravljena faula i jedan promašen šut.

Vlatko Čančar Izvor: MONDO/Nikola Lalović