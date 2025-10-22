Slušaj vest

Dušan Alimpijević i Bešiktaš nastavljaju da nižu uspehe u Evrokupu, a emocije između trenera i kluba sve su jače.

Turski tim je u dramatičnoj završnici savladao Ulm u Nemačkoj rezultatom 101:99, i to trojkom uz zvuk sirene.

Dušan Alimpijević

Nemački tim je imao prednost 99:98, a onda je Amerikanac Antoni Braun uzeo stvar u svoje ruke. Pogodio je trojku u poslednjoj sekundi i pokrenuo veliko slavlje na terenu.

Pogledajte trojku za pobedu:

Alimpijević je odmah utrčao da proslavi sa igračima, ali je morao da se vrati jer su sudije proveravale da li je šut upućen na vreme. Posle gledanja snimka, potvrđeno je da je pobeda regularna.

Navijači Bešiktaša, koji su doputovali u Nemačku, slavili su zajedno sa Alimpijevićem, koji je još jednom pokazao koliko mu znači ovaj tim.