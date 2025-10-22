Slušaj vest

Naravno, njegov zaštitni znak "step-bek" i šut za tri poena je u skoro svakom snimku, ali je sam pomenuo onaj promašaj protiv Partizana nedavno u Beogradskoj areni.

Kaže i da je Najdžel Hejs-Dejvis prvi koji mu je poslao poruku.

"Najdžel je prvi čovek koji mi je poslao poruku posle utakmice sa Partizanom. Napisao je da uvek veruju u taj moj šut", rekao je Gudurić.

1/8 Vidi galeriju Marko Gudurić u dresu reprezentacije Srbije Foto: Thomas COEX / AFP / Profimedia, Srdjan Stevanovic/Starsport.rs, Sameer Al-DOUMY / AFP / Profimedia

Jedna od situacija bila je i u meču Fenera i Efesa, situacija koja je najgledanija na "Jutjubu" kada je u pitanju ime Marka Gudurića. Iako je dao trojku koja je rešila pitanje pobednika, Željko Obradović, tadašnji trener Fenera, je bio besan na njega.

"Auh, Željko je ovde poludeo. Sećam se i zašto. U pitanju je bila odbrana pre tog šuta. Bilo je preuzimanje, a ja nisam preuzeo agresivno na Kruna Simona, a on je pogodio trojku. Iako sam ja dao trojku i rešio utakmicu, on je morao da mi stavi do znanja za odbranu. To je Željko. Nikada nije dosta. Uvek možeš biti bolji, uraditi više. To je on...", rekao je Gudurić.

Smatra da mu je Željko mnogo pomogao u karijeri.

"Ovo mi je mnogo pomoglo da shvatim Šarasa. Prošle godine je bilo teško, ali u prošloj sezoni je bilo sjajno. Mnogo sam naučio od svakog trenera. Zahvalan sam na svim lekcijama", rekao je Gudurić.

Da li to znači da će trenerski posao biti njegov izbor?

"Ne, iskren da budem. Ne želim da budem trener. Nikad ne znaš, videćemo, mnogi su rekli da neće biti treneri, pa su postali", rekao je on.

Kurir sport / Sportske.net