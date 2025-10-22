Slušaj vest

Košarkašice Crvene zvezde ostvarile su maksimalan učinak u prvoj polovini takmičenja u Grupi E Evrokupa.

1/4 Vidi galeriju Košarkašice Crvene zvezde Foto: FIBA

Crveno-bele su u derbiju 3. kola kao gošće u Istanbulu savladale Emlak rezultatom 77:69 (14:11, 19:18, 20:23, 24:17) čime su nanele prvi poraz turskom timu i osamostalile se na prvom mestu.

Bila je ovo utakmica sa dosta promena u vođstvu, a najveća prednost jednog ili drugog tima je iznosila osam poena.

Crveno-bele su uspele da pariraju u skoku turskoj ekipi, a agresivnim pristupom uspele su da osvoje 14 lopti i nateraju rivala na 21 izgubljenu.

U timu Marine Maljković briljirala je Dalsi Fankam, koja je utakmicu završila sa dabl.dabl učinkom od 21 poena i 11 skokova.

Maksuela Lisova Mbaka je postigla 17 poena, a Ivon Anderson 16 (5 asistencija). Dvocifrena je bila i Dorijan Sujić sa 10 poena.

Kod domaćina Berfin Sertoglu je postigla 21 poen, Astu Ndur 12, a Petra Holesinska i Viktorija Makaulaj po 11 poena.

Nastavak takmičenja je već naredne nedelje, a Crvena zvezda u četvrtak 30. oktobra dočekuje Rigu. Emlak će istog dana ugostiti Sarluj.