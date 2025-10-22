Slušaj vest

Najefikasniji u ekipi Bahčešehira, koju sa klupe vodi srpski trener Marko Barać, bio je Trevion Vilijams sa 18 poena, uz osam skokova i četiri asistencije, Tajler Kavano je dodao 16 poena, a poen manje je upisao Kejleb Homsli, uz šest asistencija i četiri skoka.

Srpski košarkaš Balša Koprivica je u pobedničkoj ekipi postigao šest poena, uz po jedan skok i asistenciju.

U slovenačkom timu bolji od ostalih su bili David Škara (četiri skoka) i Aleksej Nikolić (četiri asistencije) sa po 14 poena.

Bahčešehir ima maksimalan učinak posle četiri odigrana meča, dok je Cedevita Olimpija upisala prvi ovosezonski poraz u Evrokupu.

U sledećem kolu Bahčešehir gostuje Manresi, a Cedevita Olimpija dočekuje Neptunas.

(Beta)

Ne propustiteKošarkaCRVENA ZVEZDA UBEDLJIVA U DERBIJU: Crveno-bele košarkašice slavile u Istanbulu i ostamostalili se na vrhu grupe u Evrokupu
ŽKK Crvena zvezda, Marina Maljković, ženska košarka, košarkašice
KošarkaPARTIZAN UBEDLJIV PROTIV CELJA: Crno-bele košarkašice preuzele prvo mesto u regionalnoj ligi
ŽKK Partizan, košarkašice, Ženska košarka
KošarkaTUGA U SRPSKOJ KOŠARCI: Preminuo legendarni košarkaš Sloge iz Kraljeva
Dragan Savić Savo
KošarkaGUDURIĆ OTKRIO ZBOG ČEGA JE ŽELJKO OBRADOVIĆ POBESNEO NA NJEGA! Marko rešio utakmicu, a Željko urlao iz petnih žila: "On je morao da mi stavi do znanja..."
profimedia-0434164956.jpg

Stadion Brage Izvor: Kurir televizija