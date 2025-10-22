Košarkaši Bahčešehira pobedili su u Istanbulu ekipu Cedevita Olimpije sa 92:76 (27:14, 23:29, 22:16, 20:17), u utakmici četvrtog kola Grupe A Evrokupa.
BAHČEŠEHIR UBEDLJIV U ISTANBULU: Cedevita Olimpija poražena u Evrokupu
Najefikasniji u ekipi Bahčešehira, koju sa klupe vodi srpski trener Marko Barać, bio je Trevion Vilijams sa 18 poena, uz osam skokova i četiri asistencije, Tajler Kavano je dodao 16 poena, a poen manje je upisao Kejleb Homsli, uz šest asistencija i četiri skoka.
Srpski košarkaš Balša Koprivica je u pobedničkoj ekipi postigao šest poena, uz po jedan skok i asistenciju.
U slovenačkom timu bolji od ostalih su bili David Škara (četiri skoka) i Aleksej Nikolić (četiri asistencije) sa po 14 poena.
Bahčešehir ima maksimalan učinak posle četiri odigrana meča, dok je Cedevita Olimpija upisala prvi ovosezonski poraz u Evrokupu.
U sledećem kolu Bahčešehir gostuje Manresi, a Cedevita Olimpija dočekuje Neptunas.
(Beta)
