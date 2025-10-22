Slušaj vest

Najbolji učinak u domaćoj ekipi imao je Aksel Butej sa 16 poena i tri asistencije, Flečer Megi je postigao poen manje, a Rašid Sulajmon je dodao 13 poena, uz sedam asistencija i četiri skoka.

KK Partizan KK Budućnost (Prva utakmica)

U grčkoj ekipi najefikasniji je bio Met Luis sa 13 poena, dok su po 12 poena postigli Mihalis Luncis (četiri skoka) i Džekson Krojzer.

Budućnost ima polovičan učinak nakon četiri odigrana meča, a Panionios ima jednu pobedu i tri poraza.

U narednom kolu Budućnost gostuje Lijetkabelisu, dok Panionios dočekuje Trento.

