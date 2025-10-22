Košarkaši Budućnosti pobedili su u Podgorici ekipu Panioniosa sa 91:63 (28:13, 25:21, 20:10, 18:19), u utakmici četvrtog kola Grupe B Evrokupa
GRCI SE UDAVILI U MORAČI: Budućnost ubedljiva protiv Panioniosa u Evrokupu
Najbolji učinak u domaćoj ekipi imao je Aksel Butej sa 16 poena i tri asistencije, Flečer Megi je postigao poen manje, a Rašid Sulajmon je dodao 13 poena, uz sedam asistencija i četiri skoka.
U grčkoj ekipi najefikasniji je bio Met Luis sa 13 poena, dok su po 12 poena postigli Mihalis Luncis (četiri skoka) i Džekson Krojzer.
Budućnost ima polovičan učinak nakon četiri odigrana meča, a Panionios ima jednu pobedu i tri poraza.
U narednom kolu Budućnost gostuje Lijetkabelisu, dok Panionios dočekuje Trento.
