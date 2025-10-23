Slušaj vest

Košarkaši Majami Hita neslavno su započeli novu NBA sezonu.

U derbiju Floride Majami je na gostovanju poražen od ekipe Orlanda rezulatom 125:121.

Nikola Jović, koji je nedavno potpisao novi četvorogodišnji ugovor sa Majami Hitom vredan 62.4 miliona dolara, počeo je utakmicu kao starter, što je jasan pokazatelj da trener Erik Spolstra ozbiljno računa na Srbina ove sezone. Međutim, bledu partiju prikazao je mladi as na premijeri.

Meč je završio sa devet poena (0/3 za dva, 2/3 za tri, 3/4 slobodna bacanja), tri skoka, jednom ukradenom i tri izgubljene za 23 minuta igre. Gotovo sve poene postigao je u prvom poluvremenu, dok u drugom gotovo da nije ni igrao. Spolstra je pronašao rešenje na klupi, pa je Jović u nastavku proveo svega pet minuta na parketu.

Najzaslužniji za trijumf Orlanda bili su Paolo Bankero i Franc Vagner sa po 24 postignuta poena. Dezmond Bejn ubacio je 23, a Tristan da Silva 16.

U ekipi Majamija najefikasniji bio je Norman Pauel sa 28 poena, Endru Vigins dodao je 18, a dabl-dabl učinak zabeležio je Devion Mičel (16 poena i 12 asistencija).

