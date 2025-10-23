Srpski košrakaš Nikola Đurišić nije bio u protokolu za Atlantu u ovom meču.
SJAJAN START DARKA RAJAKOVIĆA! Toronto na premijeri razbio Atlantu, mladi Đurišić van protokola!
Košarkaši Toronta, koje sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković, pobedili su na gostujućem terenu Atlantu rezultatom 138:118.
Bilo je to sjajno izdanje Toronta od samog početka do kraja utakmice. Nikakve šanse nije imala Atlanta, u čijem sastavu na ovom meču nije bilo mladog srpskog košarkaša Nikole Đurišića. Bivši as Mege nije bio u protokolu.
Najbolji kod Toronta bio je Ar Džej Beret sa 25 poena, osam skokova, pet asistencija i dve ukradene lopte.
Kod Atlante su se istakli Trej Jang i Džejlen Džonson sa po 22 i Kristaps Prozingis sa 20 poena.
