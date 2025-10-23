Slušaj vest

Košarkaši Toronta, koje sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković, pobedili su na gostujućem terenu Atlantu rezultatom  138:118.

Bilo je to sjajno izdanje Toronta od samog početka do kraja utakmice. Nikakve šanse nije imala Atlanta, u čijem sastavu na ovom meču nije bilo mladog srpskog košarkaša Nikole Đurišića. Bivši as Mege nije bio u protokolu.

Najbolji kod Toronta bio je Ar Džej Beret sa 25 poena, osam skokova, pet asistencija i dve ukradene lopte.

Kod Atlante su se istakli Trej Jang i Džejlen Džonson sa po 22 i Kristaps Prozingis sa 20 poena.

Pogledajte najzanimljivije momente sa ovog meča:

