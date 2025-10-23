Slušaj vest

Nekadašnji MVP NBA lige, Džoel Embid, propisno se obrukao na startu nove sezone.

Povrede su očito ostavile dubok trag, pa superstar Filadelfije danas nije ni bleda senka košarkaša koji je prethodnih sezona važio za jednog od najboljih centara lige.

Na premijeri protiv Bostona Kamerunac je bio katastrofalan. Teško se kretao po terenu, nije mogao ništa da ubaci, a na momente je delovalo da ne može ni da skoči. Ni slobodna bacanja nije uspevao da iznudi, a to je ranije radio kao od šale.

Za 20-ak minuta igre upisao je samo četiri poena uz očajnih 1/5 za dva i 0/4 za tri (2/2 slobodna bacanja). Sramno izdanje čoveka koji je pre samo dve godine proglašen za MVP lige.

Ako ovako nastavi možda je vreme da razmišlja o prevremenoj penziji, jer je neprijatno gledati ga kako se vuče po terenu.

Na njegovu sreću, Siksersi su savladali Boston posle neizvesne završnice rezultatom 117:116, a najzaslužniji za trijumf bili su Tajris Maksi sa 40 poena i fantastični ruki Vi Džej Edžkomb, koji je na svom debiju ubacio čak 34 poena.

Lažni MVP

Nakon najprljavije kampanje u istoriji NBA lige Džoel Embid je 2023. godine proglašen za MVP regularnog dela sezone.

Kukao je, kukao, kukao i na kraju iskukao prestižno priznanje, ako je po svemu prikazanom ono trebalo da zaviši u rukama Nikole Jokića.

Bilo je i tada svima jasno da Somborac po svim parametrima zaslužuje MVP titulu ali Amerikanci nisu mogli da dozvole da jedan stranac, pogotovo Srbin, tri puta zaredom odnese prestižnu nagradu. Skromni Somborac nije mario za to - ni najmanje. Mudro je ćutao i onda na terenu pokazao svima da MVP trofej nije otišao u prave ruke. Doneo tada Denveru istorjsku titulu, pokupio sva individualna priznanja i posramio Amerikance zbog skandalozne odluke.

1/5 Vidi galeriju Divljak - Embid se zaleće na ženu sudiju Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Emilee Chinn / Getty images / Profimedia

Dominacija Jokića se nastavila, a Embid je nestao sa mape. Dok je Kamerunac kuburio sa povredama, Srbin je pisao nove stranice istorije. Osvojio je prestižno priznanje već naredne godine, a bio je na dobrom putu da to ponovi i prethodne sezone. Imao je nestvarne brojke, beležio je tripl-dabl u proseku, ali to nije bilo dovoljno za trofej. Nagrada je na kraju otišla u ruke Šej Gildusa-Aleksandera, koji je samo u jednom parametru, broju poena, bio bolji od Srbina.

