Šokantne vesti stižu nam iz NBA lige.

Dobro poznato lice, plejmejker Majamija Teri Rozir, uhapšen je u akciji FBA zbog optužbi za klađenje.

Rozir je uhapšen u Orlandu, odmah posle meča koji je njegov tim igrao protiv Medžika na otvaranju NBA sezone, a pao je jer se sumnja da se kladio na sopstvenu statistiku u meču između Šarlota i Nju Orleansa 2023. godine.

Velike uplate na "minus" poena, skokova i asistencija na Rozira stigle su za 46 minuta, a plejmejker je odigrao desetak minuta, požalio se na povredu i izašao.

Uplaćeni su iznosi preko 13.000 dolara, a sada će istraga pokazati šta se tačno desilo.

Teri Rozir, inače, zarađuje 24 miliona dolara po sezoni.

