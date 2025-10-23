Slušaj vest

Izabranici Željka Obradovića sutra dočekuju Pariz u utakmici šestog kola Evrolige.

Košarkaš Partizana Aleksej Pokuševski je izjavio da Pariz "igra brzo i brzo rešava napade".

"Slični su kao prošle godine, igraju brzo i brzo rešavaju napade, po čemu su već prepoznatljivi. U odbrani su agresivni i često udvajaju. Moramo da budemo fokusirani i spremni na te stvari koje nas očekuju", rekao je Pokuševski.

Pokuševski u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia

I pored toga što crno-beli nisu kompletni, kladionice veruju u pobedu Partizana na ovom meču.

Kvota na Partizan iznosi 1,40 dok je na Pariz 2,85.

Ne propustiteKošarkaŽELJKO OBRADOVIĆ IMA NBA CENTRA PORED TAJRIKA DŽONSA: Da li će dobiti šansu već protiv Anadolu Efesa?
Željko Obradović i Aleksej Pokuševski
KošarkaPOKUŠEVSKI POZIVA NA OPREZ PRED PRVI MEČ U EVROLIGI! Crno-beli igraju protiv Dubaija, Aleksej ih hvali kao nikad dosad: "To je mnogo dobar tim"
profimedia-0956612286.jpg
KošarkaOBRADOVIĆ PRECRTAO TRI KOŠARKAŠA PARTIZANA U ZAVRŠNICI PRIPREMA: ŽOC posegao za odlukom!
partizan-mega-krk-164429.JPG
KošarkaPAKAO ZA PARTIZAN: Povredio se Pokuševski, evo o čemu je reč!
profimedia-0956612286.jpg
KošarkaOTKRIVAMO! Željko Obradović želeo da zadrži igrača, ali on mu je rekao „NE“! Jednog srpskog asa čeka jako bitna uloga...
Željko Obradović

Aleksej Pokuševski za MONDO Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić