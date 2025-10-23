Slušaj vest

Bliži se start kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u košarci i novembarski prozor gde će "Orlovi" odigrati prve dve utakmice.

Do 25. oktobra je rok da se pošalje poziv klubovima za igrače, te se postavlja pitanje da li će biti možda nekih novih imena na spisku novog selektora Dušana Alimpijevića.

"To je na selektoru. On definitivno radi na tome, otprilike, zna se gde koji igrači igraju, ko će biti od ovih, da kažem, igrača koji su nastupali na Evropskom prvenstvu i ne samo na Evropskom, nego i na Olimpijskim igrama i prethodnim takmičenjima. Većina igrača tu igra u NBA-u ili Evroligi, tako da – to je na selektoru, ja sam siguran da on već to ima negde u glavi", potpredsednik Košarkaškog saveza Srbije rekao je Nenad Krstić za B92. sport

Dušan Alimpijević Foto: Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Nabrojao je potom sve rokove koje Savez i novi selektor moraju da ispoštuju pred početak prozora.

"Do 25. oktobra se šalju pozivi klubovima, tako da je to širi spisak. Do 17. novembra moramo poslati FIBA 24 igrača, a početak naših priprema bi trebalo da bude 23. novembra za ovaj konkretno prozor, tako da imamo još par dana… Ja sam siguran da će selektor uraditi najbolje moguće u ovom trenutku i kažem opet, taj spisak što treba da se šalje do 25. to je širi spisak, da ne bismo nekog zaboravili, pa ćemo onda da vidimo na koga stvarno možemo da računamo, a na koga ne", objasnio je Krstić.

