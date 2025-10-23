Slušaj vest

Bliži se start kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u košarci i novembarski prozor gde će "Orlovi" odigrati prve dve utakmice.

Do 25. oktobra je rok da se pošalje poziv klubovima za igrače, te se postavlja pitanje da li će biti možda nekih novih imena na spisku novog selektora Dušana Alimpijevića.

"To je na selektoru. On definitivno radi na tome, otprilike, zna se gde koji igrači igraju, ko će biti od ovih, da kažem, igrača koji su nastupali na Evropskom prvenstvu i ne samo na Evropskom, nego i na Olimpijskim igrama i prethodnim takmičenjima. Većina igrača tu igra u NBA-u ili Evroligi, tako da – to je na selektoru, ja sam siguran da on već to ima negde u glavi", potpredsednik Košarkaškog saveza Srbije rekao je Nenad Krstić za B92. sport

Dušan Alimpijević

Nabrojao je potom sve rokove koje Savez i novi selektor moraju da ispoštuju pred početak prozora.