Urnebesna proslava pobede.
Košarka
LUĐE SLAVLJE NISTE VIDELI U ŽIVOTU! DARKO RAJAKOVIĆ POSTAO HIT U AMERICI! Uleteo u svlačionicu, opsovao, pa krenuo da luduje u transu - nije mogao da se smiri!
Košarkaši Toronta, koje sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković, pobedili su juče na gostujućem terenu Atlantu rezultatom 138:118.
Nakon utakmice, u svlačionici je viđeno urnebesno slavlje, a u glavnoj ulozi našao se upravo srpski stručnjak.
Po ulasku u svlačionicu, srpski trener je najpre zadržao smiren izraz lica, a zatim uz uzvik "Idemo, je*eno!" energično čestitao svojim igračima na sjajnoj partiji protiv Atlante.
Ubrzo nakon toga, svlačionica Reptorsa pretvorila se u pravo slavlje, a snimak Rajakovićeve strastvene proslave brzo je postao viralan na mrežama.
Kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku:
