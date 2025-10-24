Slušaj vest

Košarkaši Toronta, koje sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković, pobedili su juče na gostujućem terenu Atlantu rezultatom 138:118.

Nakon utakmice, u svlačionici je viđeno urnebesno slavlje, a u glavnoj ulozi našao se upravo srpski stručnjak.

Po ulasku u svlačionicu, srpski trener je najpre zadržao smiren izraz lica, a zatim uz uzvik "Idemo, je*eno!" energično čestitao svojim igračima na sjajnoj partiji protiv Atlante.

Ubrzo nakon toga, svlačionica Reptorsa pretvorila se u pravo slavlje, a snimak Rajakovićeve strastvene proslave brzo je postao viralan na mrežama.

Kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku:

