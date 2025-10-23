Slušaj vest

Košarkašice Studenta upisale su prvu pobedu u Evrokupu.

U utakmici 3. kola Grupe B Nišlijke su posle produžetka kao gošće savladale Namur u Belgiji 80:77 (17:22, 17:17, 18:13, 15:15, 13:10).

Posle tri kola u ovoj grupi Žairis i Lublin imaju učinak 2-1, a Student i Namur 1-2.

Tim trenera Aleksandra Jovanovića će u narednom kolu gostovati Žairisu u Španiji.

Nevena Vučković je upisala dabl-dabl sa 21 poenom i 10 skokova. Hristina Marjanović je postigla 20 poena, a imala je sedam skokova i šest asistencija. Dvocifrene su bile Ketrin Brigs sa 11 poena i Nina Tešić sa 10 poena.

Leblon je sa 16 poena bila najefikasnija u domaćem timu. Selimović je postigla 13 poena, a Dosou 12.

