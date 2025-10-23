Slušaj vest

Žalgiris je predvodio Maodo Lo sa 20 poena i pet asistencija, Deividas Sirvidis postigao je 14 poena, a Silvan Francisko 14 poena, četiri asistencije i četiri ukradene lopte.

U domaćem timu Đoel Para bio je najefikasniji sa 17 poena, Tornike Šengelija postigao je 13 poena uz pet skokova, a Tomas Satoranski 11 poena.

Žalgiris ima četiri pobede i dva poraza, a Barselona tri pobede i tri poraza.

U sledećem kolu Žalgiris će dočekati Virtus, a Barselona će biti domaćin Milanu.

Košarkaši Valensije pobedili su na gostujućem terenu Milano 103:100 (24:18, 30:30, 31:26, 18:26).

Pobedu Valensiji doneo je Žan Montero trojkom 43 sekunde pre kraja. Montero je utakmicu završio sa 18 poena, Darijus Tompson dodao je 16 poena, a Omari Mur 13.

U italijanskoj ekipi Leandro Bolmaro postigao je 31 poen, Armoni Bruks dodao je 16 poena i šest skokova, a Ševon Šilds 11 poena, sedam asistencija i pet skokova.

Valensija ima tri pobede i tri poraza, a Milano dve pobede i četiri poraza.

U sledećem kolu Valensija će dočekati Fenerbahče.

(Beta)