JOKIĆ NIKAD JEDNOSTAVNIJIM STAJLINGOM ODUŠEVIO PLANETU! Pogledajte kako je Nikola došao na meč protiv Voriorsa: Jedan detalj se posebno ističe! (FOTO, VIDEO)
Nikola Jokić i Denver Nagetsi gostovali su Golden Stejt Voriorsima na startu NBA sezone, a srpski centar oduševio je planetu svojim stajlingom uoči utakmice.
Jokić je u halu stigao u jednostavnom stajlingu - crna kombinacija sa braon kožnom jaknom izazvala je brojne pozitvne reakcije i komentare.
Ipak, jedan detalj se posebno istakao. Nikola Jokić je delovao kao i da mu se baš ne igra. Izraz lica mu je bio nezainteresovan, te je izgledalo kao da i nije baš preterano raspoložen.
Stajling Nikole Jokića pred prvi meč NBA sezone Foto: Printscreen / Twitter / Nuggets_Brasil
Uz ovaj detalj, istakla se i Jokićeva brada koju je srpski centar sredio za početak NBA sezone.
Pogledajte kako je izgledao dolazak Nikole Jokića na meč protiv Golden Stejt Voriorsa:
