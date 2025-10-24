Slušaj vest

Nikola Jokić i Denver Nagetsi gostovali su Golden Stejt Voriorsima na startu NBA sezone, a srpski centar oduševio je planetu svojim stajlingom uoči utakmice.

Jokić je u halu stigao u jednostavnom stajlingu - crna kombinacija sa braon kožnom jaknom izazvala je brojne pozitvne reakcije i komentare.

Ipak, jedan detalj se posebno istakao. Nikola Jokić je delovao kao i da mu se baš ne igra. Izraz lica mu je bio nezainteresovan, te je izgledalo kao da i nije baš preterano raspoložen.

1/5 Vidi galeriju Stajling Nikole Jokića pred prvi meč NBA sezone Foto: Printscreen / Twitter / Nuggets_Brasil

Uz ovaj detalj, istakla se i Jokićeva brada koju je srpski centar sredio za početak NBA sezone.

Pogledajte kako je izgledao dolazak Nikole Jokića na meč protiv Golden Stejt Voriorsa:

