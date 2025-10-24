Slušaj vest

Nikola Jokić i Denver Nagetsi gostovali su Golden Stejt Voriorsima na startu NBA sezone, a srpski centar oduševio je planetu svojim stajlingom uoči utakmice.

Jokić je u halu stigao u jednostavnom stajlingu - crna kombinacija sa braon kožnom jaknom izazvala je brojne pozitvne reakcije i komentare.

Ipak, jedan detalj se posebno istakao. Nikola Jokić je delovao kao i da mu se baš ne igra. Izraz lica mu je bio nezainteresovan, te je izgledalo kao da i nije baš preterano raspoložen.

Stajling Nikole Jokića pred prvi meč NBA sezone Foto: Printscreen / Twitter / Nuggets_Brasil

Uz ovaj detalj, istakla se i Jokićeva brada koju je srpski centar sredio za početak NBA sezone.

Pogledajte kako je izgledao dolazak Nikole Jokića na meč protiv Golden Stejt Voriorsa:

Ne propustiteKošarkaZBOG JOKIĆA JE ŽELEO DA ODE IZ NBA, A ONDA JE POSTAO ŠAMPION! Nije mogao više da izdrži, hteo je da pobegne iz SAD - poznati košarkaš otvorio dušu i sve otkrio!
Nikola Jokić na meču Srbija - Finska Eurobasket 2025
KošarkaNIKOLA JOKIĆ KREĆE PO NBA TITULU! Startuje najbolja košarkaška liga na planeti, a ovo je sve što bi trebalo da znate o novoj sezoni!
Nikola Jokić
Košarka"JA SAM POLU SRBIN, POLU ALBANAC, SLIČAN NIKOLI JOKIĆU" O rečima čuvenog Amerikanca bruji planeta: Tvrdi da je sličan srpskom centru, a izgovara ovako nešto?!
SERBIA-JAPAN_110.JPG
KošarkaJOKIĆ NE DAJE INTERVJUE, ALI JE SADA NAPRAVIO IZUZETAK: I to, kome? Jedno pitanje ga je posebno oduševilo
Nikola Jokić

 BONUS VIDEO:

Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru Izvor: Kurir