Slušaj vest

Nova sezona u NBA ligi počela je katastrofalno za Nikolu Jokića.

Denver Nagetsi su posle produžetka poraženi od Golden Stejt Voriorsa (137:131), a Jokić je bio tragičar svoje ekipe pošto je promašio šut za pobedu u poslednjoj sekundi regularnog dela.

Srpski centar je meč završio sa 21 poenom, 13 skokova i deset asistencija, ali je jasno da može i mora daleko bolje.

Nikola Jokić protiv Golden Stejta Foto: EZRA SHAW / Getty images / Profimedia

Zbog promašenog šuta za pobedu i nešto slabije partije od onih na koje nas je navikao, Jokić se našao na meti žestokih kritika navijača.

Posebno im je zasmetao potez kada je sve već bilo rešeno, u finišu produžetka, kada je Džoker pustio Stefa Karija da se prošeta do koša i stavi tačku na ovaj meč.

- Pogledajte Jokićev govor tela i stav nakon što je on promašio najvažniji šut za tri na meču. Odustao je od sopstvenog tima - bio je komentar uz snimak koji je privukao ogromnu pažnju.

Dakle, pojedini smatraju kako je Jokić izdao svoje saigrače, te su ga optužili za nešto što definitivno nije i ne može da bude istina.

Takođe, Srbin se našao na meti ismevanja pojedinaca, koji su na društvenim mrežama komentarisali njegovu kilažu, ali i šut. Pogledajte neke od objava:

Kako biste vi ocenili partiju Nikole Jokića protiv Golden Stejta? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

Ne propustiteKošarkaPA, OVO JE HIT! Nikola Jokić zakucava, ali u SVOM STILU! Potez Srbina postao viralan, kao da ga je mrzelo da skoči! (VIDEO)
Jokić zakucavanje.jpg
KošarkaNOVE LOŠE VESTI ZA JOKIĆA! POČELO JE KATASTROFALNO! Promašio šut za pobedu, postao tragičar Nagetsa, a sada još i ovo: Ovakvom startu sezone Srbin se nije nadao
profimedia-0994955920.jpg
KošarkaNA OVAJ NAČIN JE NIKOLA JOKIĆ OTVORIO NBA SEZONU: Prvi poeni srpskog centra - ovo je bilo teško zaustaviti (VIDEO)
Jokić.jpg
KošarkaOVAKO JE JOKIĆ POSTAO TRAGIČAR DENVERA! Srbin raspoređivao saigrače, pa uzeo šut za pobedu - lopta jednostavno nije htela u koš! (VIDEO)
Nikola Jokić

 BONUS VIDEO:

Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru Izvor: Kurir