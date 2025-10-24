Slušaj vest

Nova sezona u NBA ligi počela je katastrofalno za Nikolu Jokića.

Srpski centar je meč završio sa 21 poenom, 13 skokova i deset asistencija, ali je jasno da može i mora daleko bolje.

1/4 Vidi galeriju Nikola Jokić protiv Golden Stejta Foto: EZRA SHAW / Getty images / Profimedia

Zbog promašenog šuta za pobedu i nešto slabije partije od onih na koje nas je navikao, Jokić se našao na meti žestokih kritika navijača.

Posebno im je zasmetao potez kada je sve već bilo rešeno, u finišu produžetka, kada je Džoker pustio Stefa Karija da se prošeta do koša i stavi tačku na ovaj meč.

- Pogledajte Jokićev govor tela i stav nakon što je on promašio najvažniji šut za tri na meču. Odustao je od sopstvenog tima - bio je komentar uz snimak koji je privukao ogromnu pažnju.

Dakle, pojedini smatraju kako je Jokić izdao svoje saigrače, te su ga optužili za nešto što definitivno nije i ne može da bude istina.

Takođe, Srbin se našao na meti ismevanja pojedinaca, koji su na društvenim mrežama komentarisali njegovu kilažu, ali i šut. Pogledajte neke od objava:

