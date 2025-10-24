Slušaj vest

Telekom Srbija u okviru projekta MTS karavan, u saradnji sa Arenom sport i kampanjom „Moje pravo da biram sport“, nastavlja da organizuje turnire u basketu 3x3 za osnovne škole, takmičenja u Sony Playstation-u, kao i atletske igre za najmlađe.

Do sada MTS karavan posetio je Negotin, Sremsku Kamenicu, Zrenjanin, Čačak, Mionicu, Arilje i Šabac i to je tek početak njegovog putovanja po Srbiji. MTS Karavan je postao sinonim za druženje, zabavu, sportska nadmetanja, dobru energiju i sjajne poklone zbog čega ga svi rado iščekuju. Sledeće destinacije su Loznica, u petak 24. oktobra, nakon čega sledi Sečanj, u utorak 28. oktobra.

1/3 Vidi galeriju MTS karavan Foto: Srdjan Bosnic/Srdjan Bosnic, Privatna arhiva

MTS karavan poziva sve da prate informacije kada je naš karavan u vašem gradu i da dođu da se takmiče, navijaju i osvajaju vredne nagrade!

