Slušaj vest

Telekom Srbija u okviru projekta MTS karavan, u saradnji sa Arenom sport i kampanjom „Moje pravo da biram sport“, nastavlja da organizuje turnire u basketu 3x3 za osnovne škole, takmičenja u Sony Playstation-u, kao i atletske igre za najmlađe.

Do sada MTS karavan posetio je Negotin, Sremsku Kamenicu, Zrenjanin, Čačak, Mionicu, Arilje i Šabac i to je tek početak njegovog putovanja po Srbiji. MTS Karavan je postao sinonim za druženje, zabavu, sportska nadmetanja, dobru energiju i sjajne poklone zbog čega ga svi rado iščekuju. Sledeće destinacije su Loznica, u petak 24. oktobra, nakon čega sledi Sečanj, u utorak 28. oktobra.

MTS karavan Foto: Srdjan Bosnic/Srdjan Bosnic, Privatna arhiva

MTS karavan poziva sve da prate informacije kada je naš karavan u vašem gradu i da dođu da se takmiče, navijaju i osvajaju vredne nagrade!

Ne propustiteKošarkaPRELEPA KRISTINA JE ZAŠTITNO LICE EVROLIGE! Košarkaši Zvezde nisu bili na nivou, ali je zato ona izdominirala (FOTO)
kristina tomic.jpg
FudbalSTIŽE NAJBOLJA FUDBALSKA LIGA NA SVETU: Engleska Premijer liga šest godina na Areni Sport!
profimedia0609945740.jpg
SportRUKOMETNI SPEKTAKL ZA KRAJ U KELNU: Finale Lige šampiona okupiće najbolje timove Evrope, Kil, Barselonu, Pari Sen Žermen i Vesprem
54646464565.jpg
FudbalŽUGIĆ: Uskoro na Areni kreće rimejk emisije Vreme sporta i razonode
1p1a4129.jpg

 BONUS VIDEO:

Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru Izvor: Kurir