Košarkaši Denvera su na otvaranju NBA lige izgubili od Golden Stejt Voriorsa u gostima rezultatom 137:131 posle produžetka.

Srpski košarkaš Nikola Jokić je upisao tripl-dabl, ali nije blistao, a čak je i promašio šut za pobedu u regularnom delu meča pri rezultatu 120:120. Na kraju je upisao 21 poen, 13 skokova i deset asistencija, ali su Nagetsi poraženi.

Snažni centar je izjednačio je još jedan rekord u vezi sa tripl-dablovima u NBA ligi.

Ovo mu je četvrti tripl-dabl u utakmicama odigranim na otvaranju sezone, čime se izjednačio s Oskarom Robertsonom po broju takvih nastupa. 

Stajling Nikole Jokića pred prvi meč NBA sezone

Promašen šut za pobedu

Jokić je imao priliku da postane junak Denver Nagetsa, ali je promašio šut za pobedu u poslednjoj sekundi regularnog dela meča.

Posle nestvarne trojke Stefa Karija za 120:120, Nagetsi su imali još 23 sekunde za poslednji napad. Marej je preneo loptu i čekao je da Jokić rasporedi sve igrače na terenu, a onda je srpski centar ušao u blok na nekih sedam sekundi do kraja. Iz pika je dobio sjajnu loptu od Mareja, bacio je u poslednjoj sekundi, ali ona jednostavno nije htela u koš i završila je na obruču.

Nikola Jokić o ostanku u Denveru Izvor: X/DNVR Nuggets