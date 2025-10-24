SEZONA JE TEK POČELA, A JOKIĆ JE VEĆ IZJEDNAČIO NEVEROVATAN REKORD! Promašio je šut za pobedu i postao tragičar, ali je uspeo nešto spektakularno!
Košarkaši Denvera su na otvaranju NBA lige izgubili od Golden Stejt Voriorsa u gostima rezultatom 137:131 posle produžetka.
Srpski košarkaš Nikola Jokić je upisao tripl-dabl, ali nije blistao, a čak je i promašio šut za pobedu u regularnom delu meča pri rezultatu 120:120. Na kraju je upisao 21 poen, 13 skokova i deset asistencija, ali su Nagetsi poraženi.
Snažni centar je izjednačio je još jedan rekord u vezi sa tripl-dablovima u NBA ligi.
Ovo mu je četvrti tripl-dabl u utakmicama odigranim na otvaranju sezone, čime se izjednačio s Oskarom Robertsonom po broju takvih nastupa.
Promašen šut za pobedu
Jokić je imao priliku da postane junak Denver Nagetsa, ali je promašio šut za pobedu u poslednjoj sekundi regularnog dela meča.
Posle nestvarne trojke Stefa Karija za 120:120, Nagetsi su imali još 23 sekunde za poslednji napad. Marej je preneo loptu i čekao je da Jokić rasporedi sve igrače na terenu, a onda je srpski centar ušao u blok na nekih sedam sekundi do kraja. Iz pika je dobio sjajnu loptu od Mareja, bacio je u poslednjoj sekundi, ali ona jednostavno nije htela u koš i završila je na obruču.