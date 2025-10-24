Slušaj vest

NBA as Džered Batler, pre nekoliko dana je i zvanično postao novi član Crvene zvezde.

Batler je sa Zvezdom potpisao ugovor do kraja sezone 2026/2027.

Džered Batler Foto: Patrick Smith / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Katharine Lotze / Getty images / Profimedia

Pre dolaska Batlera u Zvezdu, poznati sportski novinar i komentator Edin Avdić, rekao je da bi Batlera "doveo na keca" - jer smatra da bi se brzo uklopio!

Poslušajte:

