Veliko ime je stiglo u Crvenu zvezdu.
dobar potez
"POTPISAO BIH GA NA KECA"! Edin Avdić predložio, Crvena zvezda ga poslušala i dovela pojačanje!
Slušaj vest
NBA as Džered Batler, pre nekoliko dana je i zvanično postao novi član Crvene zvezde.
Batler je sa Zvezdom potpisao ugovor do kraja sezone 2026/2027.
Džered Batler Foto: Patrick Smith / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Katharine Lotze / Getty images / Profimedia
Vidi galeriju
Pre dolaska Batlera u Zvezdu, poznati sportski novinar i komentator Edin Avdić, rekao je da bi Batlera "doveo na keca" - jer smatra da bi se brzo uklopio!
Poslušajte:
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši