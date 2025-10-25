Crveno-beli su od dolaska Saše Obradovića ušli u formu i vezali četiri uzastopne pobede u Evroligi
CRVENO-BELI NA NOVOM ISPITU: Evo gde možete pratiti prenos meča Crvena zvezda-Mega
Košarkaši Crvene zvezde dočekuje Megu u utakmici 4. kola A grupe, ABA lige.
Oba tima su do sada zabeležila po jednu pobedu, Zvezda iz dva, a Mega iz tri meča.
Zvezda je nakon senzaciolnalnog poraza od Zadra u prošlom kolu savladala Iliriju.
Crveno-beli su od dolaska Saše Obradovića ušli u formu i vezali četiri uzastopne pobede u Evroligi.
Utamicu možete pratiti na kanalima "Arene sporta", a tekstualni prenos meča na našem sajtu.
Utakmica se igra u hali "Pionir" sa početkom u 20 časova.
