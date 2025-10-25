Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde dočekuje Megu u utakmici 4. kola A grupe, ABA lige.

Oba tima su do sada zabeležila po jednu pobedu, Zvezda iz dva, a Mega iz tri meča.

Crvena zvezda - Ilirija Foto: Starsport

 Zvezda je nakon senzaciolnalnog poraza od Zadra u prošlom kolu savladala Iliriju.

Crveno-beli su od dolaska Saše Obradovića ušli u formu i vezali četiri uzastopne pobede u Evroligi.

Utamicu možete pratiti na kanalima "Arene sporta", a tekstualni prenos meča na našem sajtu.

Utakmica se igra u hali "Pionir" sa početkom u 20 časova.

Ne propustiteKošarka"NJEGOV DOLAZAK JE PREPORODIO TIM" Trener Mege pred meč sa Zvezdom pričao o Saši Obradoviću - njegove reči su mnoge oduševile!
fiba 2.jpg
KošarkaNIKOLA JOVIĆ RASPAMETIO DELIJE! Srbin usred Amerike ovo uradio pred kamerama!
Nikola Jović
EvroligaIZRAELCI POKUŠALI DA NAPRAVE PAKAO ZVEZDI: Isplivali detalji haosa sa sednice Evrolige, srpske klubove niko ništa nije pitao!
Saša Obradović na utakmici protiv Žalgirisa
KošarkaZVEZDIN AS ISPRED PARTIZANOVOG! Nestvaran indeks za 19 minuta igre i MVP titula za sjajnog Monekea!
Čima Moneke na utakmici protiv Reala

Košarkaši Crvene zvezde pozvali su navijače na VTB Superkup Izvor: KK Crvena zvezda