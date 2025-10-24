Slušaj vest

Selektor Francuske Federik Fotu objavio je spisak od 14 igrača za predstojeće kvalifikacije za Svetsko prvenstvo 2027. godine, 

Francuzi su u Grupi G, a prvi meč odigraće protiv Belgije u Ruanu 28. novembra.

Francuska - Island Eurobasket 2025 Foto: Wojtek RADWANSKI / AFP / Profimedia

U drugom kolu Francuzi gostuju Finskoj 1. decembra, čime će se zatvoriti prvi FIBA prozor.

Na spsiku su:

Endru Albisiija, Džeralda Adžaija, Uga Beniteza, Aksela Butsielea, Matijasa Dosu-Jovo, Lionela Godu, Luja Laberija, Nikolasa Langa, Bodijana Masu, Adama Mokoku, Iva Ponsa, Bendžamina Senea, Metju Strazela i Kilijana Tilija.

