Košarkaška reprezentacija Francuske je objavila spisak od 14 igrača za prvi krug kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027.
KVALIFIKACIJE ZA SP
TRIKOLORI SA OVIM SNAGAMA KREĆU U BITKE ZA MUNDIJAL: Strazel predvodi Francusku u kvalifikacijama za SP
Selektor Francuske Federik Fotu objavio je spisak od 14 igrača za predstojeće kvalifikacije za Svetsko prvenstvo 2027. godine,
Francuzi su u Grupi G, a prvi meč odigraće protiv Belgije u Ruanu 28. novembra.
Francuska - Island Eurobasket 2025 Foto: Wojtek RADWANSKI / AFP / Profimedia
U drugom kolu Francuzi gostuju Finskoj 1. decembra, čime će se zatvoriti prvi FIBA prozor.
Na spsiku su:
Endru Albisiija, Džeralda Adžaija, Uga Beniteza, Aksela Butsielea, Matijasa Dosu-Jovo, Lionela Godu, Luja Laberija, Nikolasa Langa, Bodijana Masu, Adama Mokoku, Iva Ponsa, Bendžamina Senea, Metju Strazela i Kilijana Tilija.
