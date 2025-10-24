Bruno Fernado potpisao za Partizan!
to je to
POTVRĐENO PISANJE KURIRA! OTKRIVAMO - Ovo su detalji ugovora Bruna Fernanda u Partizanu!
Bruno Fernando je novi košarkaš Partizana!
Kao što smo ekskluzivno najavili, Fernando će dres Reala Madrida zamentii crno-belim!
Fernando je sa Partizanom potpisao ugovor na dve godine i ukupno će zaraditi 2.9 miliona evra u crno-belom dresu.
Bruno Fernando Foto: Alberto Gardin / Zuma Press / Profimedia, Dennis Agyeman / Zuma Press / Profimedia, PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia
Centar iz Angole je početkom godine stigao u Real iz Toronto Reporsa, kako bi zamenio Edija Tavaresa.
Dolaskom novog trenera Serđa Skariola, postalo je jasno da neće imati značajniju ulogu ove sezone, pa je došlo do raskida dve strane.
