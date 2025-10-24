Veliko pojačanje na vratima Partizana!
Košarkaši klub Partizan na ivici je da dovede američkog plejmejkera Kamerona Pejna.
Nakon što je nekoliko medija objavilo da Partizan pregovara sa NBA plejmejkerom, poznati američki novinar Mark Stajn otkrio je i o kome se radi.
- Partizan je isplivao kao ozbiljan kandidat za veteranskog beka Kema Pejna. Pejn je bio na trening kampu Indijane, a sada je najnovije ime na radaru jendog evroligaša i to zbog povrede Karlika Džonsa - naveo je Stajn.
Kameron Pejn je američki košarkaš poznat po svom eksplozivnom stilu igre i ulozi energičnog plejmejkera.
