Košarkaši Majami Hita zabeležili su prvu pobedu u novoj NBA sezoni, pošto su na gostovanju ubedljivo savladali Memfis Grizlise rezulatom 146:114.

Jedan od najzaslužnijih za trijumf tima sa Floride bio je srpski reprezentativac Nikola Jović, koji je prikazao jednu od najboljih partija u NBA karijeri.

Za nešto manje od 27 minuta igre mladi as Majamija zabeležio je 20 poena (6/9 šut iz igre, 3/3 za dva i 3/6 za tri poena), šest skokova i četiri asistencije. Odigrao je izuzetno zrelo u oba pravca, a njegov +/- indeks bio je sjajnih +33.

Efikasniji od Jovića u pobedničkom timu bio je samo iskusni centar Bem Adebajo, koji je meč završio sa 24 poena. Kelel Ver je ubacio 19, a Haime Hakez Džunior 17 poena uz 10 skokova.

Kod Memfisa, Džeren Džekson junior bio je najbolji sa 19 poena, dok je Dža Morant zaustavljen na samo 12 (šut 4/16), daleko ispod očekivanja nakon blistavog starta sezone.

Memfis će u narednom kolu igrati protiv Indijane, a Majami se sastaje sa Njujork Niksima.

Kurir sport