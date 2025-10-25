Slušaj vest

Košarkaši Vašingtona zabeležili su prvu pobedu u novoj sezoni, pošto su na svom terenu savladali ekipu Dalasa rezultatom 117:107.

Utakmicu u prestonici SAD obeležio je i jedan incident u kom je učestvovao srpski reprezentativac Tristan Vukčević.

Tristan Vukčević Foto: Screenshot

Nakon jednog jačeg duela pod košem iskusni Amerikanac iz redova Dalasa, Pi Džej Vašington, oborio je namerno Vukčevića na parket.

Srbin je u momentu eksplodirao od besa. Ustao je i krenuo fizički da se obračuna sa Amerikancem, koji mu se konstantno unosio u lice. Nastala je gužva u reketu, umešali su se saigrači i sprečili tuču.

Inače, Vukčević je na ovom meču za nešto više od sedam minuta igre zabeležio dva poena i dva skoka.

