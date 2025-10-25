NBA LIGA NE PAMTI OVAKO NEŠTO! Luka Dončić pravi neviđena čuda na startu sezone: Strpao je 49 poena i ispisao istoriju! Ovo čak ni Jokić nije uspeo da uradi!
Luka Dončić blista na startu nove NBA sezone!
Lejkersi su prethodne noći stigli do prvog trijumfa, pošto su ubedljivo savladali Minesota Timbervulvse 128:110, a apsolutni junak pobede bio je reprezentativac Slovenije - Luka Dončić.
Nerešiva enigma bio je Luka za odbranu popularnih Vukova. Ubacio je čak 49 poena (14/23 iz igre, 5/12 za tri poena), uz 11 skokova i osam asistencija i tako ispisao nove stranice istoriji NBA lige.
Dončić je postao prvi igrač ikada koji je u prve dve utakmice u sezoni imao učinak - 40+ poena, 10+ skokova i 5+ asistencija. Uz to, Luka je tek četvrti igrač u istoriji koji je u prva dva meča ubacio 40+ poena. Pre njega to su uspeli da urade samo Entoni Dejvis, Majkl Džordan i Vilt Čemberlen.
Podsetimo, na otvaranju sezone protiv Golden Stejta Luka je zabeležio 43 poena, 12 skokova i devet asistencija.
Kurir sport