Luka Dončić blista na startu nove NBA sezone!

Lejkersi su prethodne noći stigli do prvog trijumfa, pošto su ubedljivo savladali Minesota Timbervulvse 128:110, a apsolutni junak pobede bio je reprezentativac Slovenije - Luka Dončić.

Nerešiva enigma bio je Luka za odbranu popularnih Vukova. Ubacio je čak 49 poena (14/23 iz igre, 5/12 za tri poena), uz 11 skokova i osam asistencija i tako ispisao nove stranice istoriji NBA lige.

Dončić je postao prvi igrač ikada koji je u prve dve utakmice u sezoni imao učinak - 40+ poena, 10+ skokova i 5+ asistencija. Uz to, Luka je tek četvrti igrač u istoriji koji je u prva dva meča ubacio 40+ poena. Pre njega to su uspeli da urade samo Entoni Dejvis, Majkl Džordan i Vilt Čemberlen.

Podsetimo, na otvaranju sezone protiv Golden Stejta Luka je zabeležio 43 poena, 12 skokova i devet asistencija.

