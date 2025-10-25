Slušaj vest

Iako se uspešno oporavio od povrede koju je zadobio na Eurobasketu, iskusni as Klipersa Bogdan Bogdanović je oba meča na startu nove NBA sezone presedeo na klupi.

Bio je u protokolu, ali odlukom trenera nije ulazio u igru.

Njegov trenutni status privukao je i pažnju američkih novinara.

Bogdan Bogdanović u dresu Los Anđeles Klipersa Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Imagn Images / ddp USA /Profimedia

Posle trijumfa nad Finiksom (129:102) u drugom kolu jedan novinar upitao je na konferenciji trenera Klipersa Tajrona Lua šta se dešava sa Bogdanom, ali nije dobio konkretan odgovor.

Lu je istakao da se radi o njihovoj komunikaciji.

Uporan je bio novinar, želeo je detaljnije objašnjenja, ali Lu je ostao misteriozan.

"Komunikacija" opet je ponovio trener Klipersa.

