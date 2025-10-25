Slušaj vest

Košarkaši Panatinaikosa doživeli su težak poraz na gostovanju u Bolonji.

Virtus, koji sa klupe predvodi bivši trener Crvene zvezde Duško Ivanović, napravio je senzaciju u šestom kolu Evrolige, pošto je ubedljivo savladao favorizovanog atinskog velikana - 92:75.

Meč je obeležilo isključenje trenera grčkog tima, trofejnog turskog stručnjaka Ergina Atamana.

Po ko zna koji put u karijeri pokazao je Turčin da je loš gubitnik. Sredinom treće deonice, kada je njegov tim bio na -10, žestoko je napao sudije i zaradio isključenje.

Nakon jednog nesportskog faula koji je dosuđen Kendriku Nanu, Ataman je zbog protesta dobio tehničku grešku. Nije se tu zaustavio, prišao je sudiji i nastavio da se buni, pa je odmah usledila druga tehnička i isključenje.

Kurir sport

Ne propustiteEvroligaBIĆE OVO LUDA SEZONA U EVROLIGI! Zvezda posle čudesnog niza u samom vrhu, Partizan nakon debakla u Beogradu doživeo bolan pad!
ZVEZDA-REAL_147.jpg
EvroligaPOJAVILA SE VEST DA JE NVORA DOŽIVEO POVREDU! Zvezda se oglasila u sitne sate i otkrila istinu!
ZVEZDA-ZALGIRIS_192.JPG
EvroligaMUK NAKON PARIZA! Košarkaši Partizana doneli neočekivanu odluku!
KK Partizan
EvroligaPIREJCI PROTUTNJALI KROZ MINHEN: Olimpijakos deklasirao Bajern
profimedia-1047906273.jpg

Tuča na Jugu na meču Partizan - Pariz 1 Izvor: Kurir