Slušaj vest

Podsetimo, kao bomba odjeknula je vest da su košarkaš Majami Hita Teri Rozir i trener Portlanda Čonsi Bilaps uhapšeni u okviru istrage FBI o ilegalnom sportskom klađenju.

Braun je smatra da veliku krivicu snosi NBA liga, koja nije u dovoljnoj meri edukovala igrače.

Liga je fokusirana stvaranje profita i ne pridaje veliki značaj zaštiti igrača, koji su prepušteni sami sebi.

"Kako možemo bolje zaštititi igrače u ovakvom okruženju? Gotovo da nema nikakvog razgovora o tome", rekao je Braun za "Seltiks blog" i dodao:

"Sve se svodi na to: kako da povećamo biznis i prihode? A nisam siguran da dovoljno pričamo o posledicama koje to donosi."

Braun, koji je i potpredsednik Unije NBA igrača, istakao je da sklapanje partnerstva lige i timova sa kladionicama stvara dodatan pritisak na igrače, kako na terenu, tako i van njega.

"Mislim da se mnogo više moglo uraditi kako bi se igrači pripremili. Čak i sada, posle svega, ima vrlo malo pažnje i brige. ‘Zarađujete veliki novac, trebalo bi da umete da se nosite sa pristiscima i ljudima koji vas maltretiraju zbog svojih tiketa", rekao je Braun i dodao:

"Klađenje daje negativnu konotaciju igri, kada ljudi imaju novac uložen u ishod. To utiče na ponašanje navijača i njihove interakcije. Imali smo situacije gde su navijači ulazili na teren i nasrtali kao igračima. To su problemi koje bismo mogli da izbegnemo da se o ovome više razgovara".

Kurir sport/SK