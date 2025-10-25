Slušaj vest

Košarkaši Partizana pretrpeli su treći poraz u Evroligi i to na domaćem parketu od Pariza (83:101) i sada sa skorom 3/3 zauzimaju 14. mesto na tabeli.

Crno-beli od prvog minuta su bili inferiorni u odnosu na tim iz Francuske, posebno posle povrede Karlika Džounsa i činjenice da od početka sezone nedostaje još jedan igrač na poziciji centra.

Željko Obradović

Nema Miltona, nema ni Karlika

Odranije je povređen Šejk Milton, a kada je stradala metatarzalna kost Karliku Džounsu bilo je jasno da će Partizan imati ogromne probleme u organizaciji igre. Videlo se to u meču protiv Pariza. Partizan je ušao u mašinu Evrolige sa povećanim brojem utakmica, plus obaveze u regionalnoj ABA ligi, koje skraćenom rosteru uzimaju danak.



Međutim, na početku sezone bilo je jasno šta čeka Partizan, odnosno kakav je kalendar takmičenja. Zato se većina navijača s razlogom pita, ko je odgovoran za ovakvo stanje u klubu, s obzirom na stabilan i prilično veliki budžet za ovu sezonu, koji je prema onome što je rekao predsednik Ostoja Mijailović čak 27.000.000 evra.

Ovu Pandorinu kutiju odgovornosti, a čini se i ozbiljne nesinhronizacije u klubu otvorio je trener Željko Obradović na konferenciji, posle poraza od Pariza, kada je rekao:

- Da bismo bili konkurentni, treba nam roster, a mi ga u ovom trenutku nemamo. Zbog povreda i zato što nismo potpisali neke igrače na vreme.

Kukanje Obradovića

Povrede su sastavni deo sporta, na njih ne može da se utiče. Ovakve i slične probleme kakve ima Partizan, doživela je ogromna većina evroligaša. Međutim, za razliku od rivala uprava crno-belih nije delovala preventivno, pa se došlo do toga da klub ima malu rotaciju, što opet povećava rizik od novih povreda.



Nastavio je na konferenciji Željko Obradović da kuka, samo nije poznato na čiju adresu su išle njegove reči, iako se "zahvalio upravi" na timu koji vodi:

- Pogledajte roster Dubaija koji ima 18 igrača, bez ijednog juniora... A ja imam Bošnjakovića koji je još junior, plus dvojicu momaka koji su već sa juniorskim timom. Koji je to roster? Ovih 12 igrača? Plus Murinen koji je tek došao... Uzmite i pogledajte rostere svih drugih timova, pa nađite jedan koji ima manje od 16 seniora.

Zoran Savić i Ostoja Mijailović

Tri miliona za Fernanda

Od početka sezone Partizanu je bio potreban centar. Otpušten je Brendon Dejvis, a Tajrik Džouns nije dobio zamenu. Predsednik Ostoja Mijailović i direktor Zoran Savić sigurno će se oglasiti u narednom periodu. A, možda i neće... Zašto je Željko Obradović govorio onako, kako je govorio posle poraza od Pariza, znaju samo u KK Partizan.



Podsetimo, pregovori sa centrom Reala Brunom Fernandom (27) su okončani i on je potpisao ugovor sa crno-belima vredan 3.000.000 evra za dve godine. U igri za dolazak u Beograd je NBA igrač Kameron Pejn (31), čiji bi dolazak svakako ugasio vatru, barem što se tiče pozicije plejmejkera.