Slušaj vest

Predsednik KK PartizanOstoja Mijailović, govorio je o budžetu crno-belih, kao i zdravim ambicijama kojima teži na čelu crno-belih.

Mijailović je bio gost u podkastu "Jao Mile", gde je govorio o prihodima Partizana, ali i kako je sačuvao finansije kluba u isto vreme.

1/7 Vidi galeriju Ostoja Mijailović - konferencija za medije Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs email: srki72@gmail.com

On ističe da bi mogao da poveća budžet za dodatnih 15 miliona evra, kupi tri vrhunska igrača i osvoji Evroligu - ali, to nije pravo rešenje, tvrdi Ostoja:

- Budžet je 27 miliona evra, što sam već ranije i pričao. Šta mene briga, mogu da se zadužim 15 miliona evra, dignem budžet na 42 miliona evra. Dovedem tri najbolja igrača u Evropi, osvojimo Evroligu i kažem da idem iz kluba i da Partizan sada duguje 14 miliona evra, a bilo je 15 kada sam došao. Ja sam stabilizovao klub i uzeo titulu Evrolige - istakao je Mijailović, a zatim poentirao:

- Od nas 100, 99 bi uradilo ovo o čemu ja sada pričam. Što bi neko sutra došao u situaciju da nije više predsednik kluba, da nije osvojio najveći trofej, a radio je kao budala 9-10 godina. Da li je tako? Ali, to može da radi samo čovek koji je sebičan. Ne bih želeo nikome da prođe muke koje sam prošao ja sa ovim ljudima, jer sam siguran da bi od 100 možda dvoje ljudi, da ne svrstavam sad tu sebe, jer ne bih imao verovatno više snage da radim sve ovo što sam radio - zaključio je predsednik Partizana.

BONUS VIDEO: