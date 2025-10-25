Slušaj vest

Serž Ibaka bi uskoro mogao da pojača Baskoniju, fenjeraša Evrolige koju kuburi sa povredama od starta sezone.

Baskonija je rešila da reaguje na tržištu. Španski tim je odlučio da krene po potpis Serža Ibake.

Bivši NBA as je bez angažmana otkako je napustio Real, tako da je slobodan u izboru nove sredine, a Baskonija je glavni favorit, prenosi "Encestando".

Utakmice u prethodna dva kola Evrolige su pokazale da španska ekipa nema dovoljno resursa da se suprostavi najboljima. Baskonija je izgubila od Partizana, da bi nekoliko dana kasnije doživela neuspeh u Beogradu, pošto je Zvezda bila bolja.

