Košarkaši Crvene zvezde dočekali su Megu u dvorani "Aleksandar Nikolić" u 4. kolu ABA lige.

Najnovije pojačanje Zvezde Džered Batler, u subotu je sleteo u Beograd, a nedugo nakon toga se uputio u Pionir kako bi podržao svoje nove saigrače.

Džered Batler Foto: Patrick Smith / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Katharine Lotze / Getty images / Profimedia

Navijači su Batler pozdravili velikim aplauzom...

