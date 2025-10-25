Džered Batler uživo posmatra meč Crvene zvezde i Mege u Pioniru!
BATLER SLETEO U BEOGRAD, PA ODMAH OTIŠAO NA MEČ ZVEZDE I MEGE: Amerikanac se predstavio "delijama" u Pioniru!
Košarkaši Crvene zvezde dočekali su Megu u dvorani "Aleksandar Nikolić" u 4. kolu ABA lige.
Najnovije pojačanje Zvezde Džered Batler, u subotu je sleteo u Beograd, a nedugo nakon toga se uputio u Pionir kako bi podržao svoje nove saigrače.
Džered Batler Foto: Patrick Smith / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Katharine Lotze / Getty images / Profimedia
Navijači su Batler pozdravili velikim aplauzom...
