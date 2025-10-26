Crno-beli u regionalnom takmičenju za sada imaju maksimalni učinak i sve tri pobede
ABA LIGA
CRNO-BELI NA POPRAVNOM POSLE DEBAKLA OD PARIZA: Evo gde možete gledati prenos meča Partizan - Borac
Košarkaši Partizana dočekuju Borac iz Čačka u utakmici 4. kola ABA lige.
Partizanu ovaj meč dolazi u nezgodnom trenutku posle teškog poraza od Pariza i pred novo duplo kolo elitnog takmičenja.
Crno-beli u regionalnom takmičenju za sada imaju maksimalni učinak i sve tri pobede.
Borac iz dva meča ima polovičan skor 1-1.
Utakmicu možete pratiti na kanalima "Arene sporta", a tekstualni prenos meča na našem sajtu.
Meč se igra u " Beogradskoj Areni" sa početkom u 21 čas
