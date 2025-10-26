Slušaj vest

Košarkaši Partizana dočekuju Borac iz Čačka u utakmici 4. kola ABA lige.

Partizanu ovaj meč dolazi u nezgodnom trenutku posle teškog poraza od Pariza i pred novo duplo kolo elitnog takmičenja.

Crno-beli u regionalnom takmičenju za sada imaju maksimalni učinak i sve tri pobede.

Partizan - Pariz Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

 Borac iz dva meča ima polovičan skor 1-1.

Utakmicu možete pratiti na kanalima "Arene sporta", a tekstualni prenos meča na našem sajtu.

Meč se igra u " Beogradskoj Areni" sa početkom u 21 čas

