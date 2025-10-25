Slušaj vest

Ekipu iz Ljubljane predvodio je Aleksej Nikolić sa 28 poena i šest skokova, Tomas Kenedi postigao je 17 poena uz 10 skokova, a Dvejn Stjuart 13 poena uz sedam skokova.

ABA liga 2025/26 Foto: FMP/Nikola Cimburovic), Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Cedevita Olimpija/Filip Barbalic

U ekipi Bosne najefikasniji su bili Haris Delalić sa 19 poena, Edin Atić sa 18 poena uz šest skokova i pet asistencija i Džerod Vest sa 17 poena uz sedam asistencija.

Cedevita Olimpija ima tri pobede i poraz, a Bosna je pretrpela sva tri poraza u Grupi B.

U sledećem kolu Bosna će 1. novembra dočekati Beč, a Cedevita Olimpija je slobodna.

normal_20250514182552_STJ06958.jpg
normal_20250514182552_STJ06958.jpg
profimedia-0990918464.jpg
9999999999.jpg

Izlazak košarkaša Partizana Izvor: Kurir