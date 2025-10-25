Košarkaši Cedevita Olimpije pobedili su posle produžetka u Sarajevu domaću Bosnu 96:92 (20:14, 19:27, 16:27, 32:19, 9:5), u utakmici četvrtog kola Grupe B u ABA ligi.
ABA LIGA
DRAMA U SARAJEVU- BOSNA PALA POSLE PRODUŽETKA: Povratnik u regionalno takmičenje i dalje bez trijumfa
Slušaj vest
Ekipu iz Ljubljane predvodio je Aleksej Nikolić sa 28 poena i šest skokova, Tomas Kenedi postigao je 17 poena uz 10 skokova, a Dvejn Stjuart 13 poena uz sedam skokova.
ABA liga 2025/26 Foto: FMP/Nikola Cimburovic), Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Cedevita Olimpija/Filip Barbalic
Vidi galeriju
U ekipi Bosne najefikasniji su bili Haris Delalić sa 19 poena, Edin Atić sa 18 poena uz šest skokova i pet asistencija i Džerod Vest sa 17 poena uz sedam asistencija.
Cedevita Olimpija ima tri pobede i poraz, a Bosna je pretrpela sva tri poraza u Grupi B.
U sledećem kolu Bosna će 1. novembra dočekati Beč, a Cedevita Olimpija je slobodna.
Reaguj
Komentariši