Slušaj vest

Zvezda je upisala i drugu pobedu u regionalnom takmičenju i sad ima skor 2-1 uz meč manje. Mega je zabeležila i treći poraz i četiri meča.

Crveno-beli su tako napravili najbolju moguću uvertiru pred novo duplo kolo Evrolige. Zvezda najpre u utorak dočekuje Asvel, a potom u četvrtak gostuje Makabiju ponovo u Beogradu.

Svoje impresije posle meča izneo je trener crveno-belih Saša Obradović.

"Pre svega, jako sam zadovoljan odnosom prema igri i respektu prema protivniku. Iako to možda ružno zvuči, svaka utakmica nam služi da možemo da razumemo kako da prebrodimo tu neku adaptaciju jedni na druge. Uz to je potrebna podrškka igrača, oni su imal9i odličan odnos prema igroi. Ono što sam rekao u svlačionici kada sam se direktno Kodiju obratio, rekao sam mu da je on zaslužan što će Miljenović da bude igrač. To je važno da se zna. Svi su dali doprinos i samo tako možemo da igramo".

1/4 Vidi galeriju Foto galerija iz Pionira Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Otkrio je Obradović i u kakvom je stanju Džordan Nvora:

"On je pod terapijama, nema konkretnih informacija koliko će da izostane. Bićete obavešteni, ali nema informacija koliko će biti odsutan", objasnio je Obradović

O novom pojačanju Džerodu Batleru

-"Prvo treba papirološki, drugo treba da se razume da i ekipa ima neka pravila. Ne

znam da li neko može u pola dana da se spremi za sve. Videćemo šta možemo i šta ne možemo, ali jako smo srećni što je on ovde.

Pohvalio je Stefana Miljenovića:

"Očigledno je bilo da je igrao odlično. On treba da bude jedna od stožera u budućnposti. Ovo su utakmice u kojima on stiče iskustvo i ekipa ga prihvata. Koliko će biti materijalizovano kroz Evroligum e znam, ali bitno je da on ima ulogu", objasnio je Obradović

Dodao je portparol Crvene zvezde i o stanju Džordana Nvore:

- List je u pitanju, da ne bi bilo svega i svačeka, raznih mistifikacija, bilo je da je Ahilova tetiva po medijima.