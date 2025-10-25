Slušaj vest

Posle meča, lider Zvezde Nikola Kalinić, proslavio je trijumf sa svojom ćerkom u naručju.

Kalinić na utakmici protiv Žalgirisa.

Kalinić je pre nekoliko dana javno govorio o tome, da ćerku nije video 20 dana:

- Nisam video ćerku 20 dana, i želim da istaknem problem koji trenutno postoji. Mislim na roditelje koji zloupotrebljavaju institucije policije, Centra za socijalni rad i vrtića. Želim da ukažem na ovaj problem i da svi zajedno pokušamo da ga rešimo - rekao je Kalinić i nastavio:

- To je ozbiljna tema. To je grozna stvar. Imam sreću da mogu da je javno pomenem i želim ovim putem da pokažem podršku svim ljudima koji se suočavaju sa sličnim situacijama. Nadam se da će ostati disciplinovani, pozitivni i istrajni, i da neće donositi pogrešne odluke,

