Košarkaši Crvene zvezde savladali su Megu u 4. kolu ABA lige rezultatom 94:73.

Posle meča, lider Zvezde Nikola Kalinić, proslavio je trijumf sa svojom ćerkom u naručju.

Kalinić na utakmici protiv Žalgirisa. Foto: Filip Stevanovic / AFP / Profimedia, Nebojsa Parausic / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kalinić je pre nekoliko dana javno govorio o tome, da ćerku nije video 20 dana:

- Nisam video ćerku 20 dana, i želim da istaknem problem koji trenutno postoji. Mislim na roditelje koji zloupotrebljavaju institucije policije, Centra za socijalni rad i vrtića. Želim da ukažem na ovaj problem i da svi zajedno pokušamo da ga rešimo - rekao je Kalinić i nastavio:

- To je ozbiljna tema. To je grozna stvar. Imam sreću da mogu da je javno pomenem i želim ovim putem da pokažem podršku svim ljudima koji se suočavaju sa sličnim situacijama. Nadam se da će ostati disciplinovani, pozitivni i istrajni, i da neće donositi pogrešne odluke,

