Slušaj vest

Nikola Jokić ostvario je i drugi tripl-dabl ove sezone, meč je završio sa 14 poena, 14 skokova i 15 asistencija, a zanimljivo je da su čak četvorica košarkaša bili efikasniji od njega.

Džamal Marej upisao je 23 poena, šest skokova i pet asistencija, Kristijan Braun imao je 20 poena i po tri skoka i tri asistencije, Eron Gordon je meč završio sa 17 poena, dok je Kameron Džonson dodao 15. Dvocifreni su bili i Jonas Valančijunas sa 12 i Brus Braun sa 11 poena.

1/6 Vidi galeriju Nikola Jokić protiv Finiks Sansa Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Jokić je delio magične asistencije saigračima, a o jednoj akciji njega i Erona Gordona koja je izgledala kao na igrici, bruji ceo svet. Srbin je podelio asistenciju sa druge planete, dok je Amerikanac zakucao kao na "ol-star" vikendu i hala u Koloradu je eksplodirala posle ovog spektakla! Pogledajte kako je ta akcija izgledala:

Raduje podatak da Jokić sada ima odličnu podršku saigrača, da su se probudili Marej, Gordon i još neki košarkaši, te ako se tako nastavi u mečevima koji dolaze, mogla bi ovo biti sjajna sezona za Nagetse.

BONUS VIDEO: