Džoel Embid upisao je 20 poena u pobedi Filadelfije protiv Šarlota
DŽOEL EMBID JE I DALJE ŽIV! Kamerunac konačno odigrao jedan dobar meč! (VIDEO)
Filadelfija Seventisiksersi savladali su Šarlot Hornetse sa 125:121, a nekadašnji MVP NBA lige, Džoel Embid, konačno je odigrao jednu dobru utakmicu i dokazao je da je i dalje živ.
Embid je meč završio sa 20 poena, četiri asistencije i dva skoka, te je bio jedan od najzaslužnijih za pobedu Filadelfije.
Džoel Embid Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Imagn Images / ddp USA /Profimedia
Pored njega, istakli su se još i Maksi sa 28 poena, Grajms je dodao 24, a Ubre 19.
U poraženom timu Šarlota, Lamelo Bol je zabeležio 27 poena, devet skokova i osam asistencija, Kolin Sekston je postigao 21 poen, a Majls Bridžis je upisao dabl-dabl sa 18 poena i deset skokova.
Pogledajte i detalje sa ovog meča:
