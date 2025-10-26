Slušaj vest

Filadelfija Seventisiksersi savladali su Šarlot Hornetse sa 125:121, a nekadašnji MVP NBA lige, Džoel Embid, konačno je odigrao jednu dobru utakmicu i dokazao je da je i dalje živ.

Embid je meč završio sa 20 poena, četiri asistencije i dva skoka, te je bio jedan od najzaslužnijih za pobedu Filadelfije.

Džoel Embid Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Imagn Images / ddp USA /Profimedia

Pored njega, istakli su se još i Maksi sa 28 poena, Grajms je dodao 24, a Ubre 19.

U poraženom timu Šarlota, Lamelo Bol je zabeležio 27 poena, devet skokova i osam asistencija, Kolin Sekston je postigao 21 poen, a Majls Bridžis je upisao dabl-dabl sa 18 poena i deset skokova.

Pogledajte i detalje sa ovog meča:

Džoel Embid
profimedia0868014188.jpg
profimedia-0960248696.jpg
profimedia-0967359612.jpg

