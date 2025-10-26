Pogledajte kako je Nikola Jokić stigao do drugog uzastopnog tripl-dabla ove sezone
NBA
DELIO NESTVARNE ASISTENCIJE, SKAKAO, ŠUTIRAO KOLIKO JE TREBALO... Ovo su najbolji potezi Nikole Jokića sa meča Denver - Finiks! (VIDEO)
Denver Nagetsi upisali su prvu pobedu u novoj NBA sezoni i to pošto su na domaćem terenu demolirali Finiks Sanse sa 133:111.
Nikola Jokić stigao je do drugog tripl-dabla, ali je ovaj bio drugačiji od onih na koje smo navikli.
Nikola Jokić protiv Finiks Sansa Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia
Jokić nije toliko gledao ka košu, više je razigravao saigrače magičnim asistencijama, te je meč završio sa 14 poena, 14 skokova i 15 asistencija.
Pogledajte najbolje poteze Nikole Jokića sa meča Denver Nagets - Finiks Sans:
