Denver Nagetsi upisali su prvu pobedu u novoj NBA sezoni i to pošto su na domaćem terenu demolirali Finiks Sanse sa 133:111.

Nikola Jokić stigao je do drugog tripl-dabla, ali je ovaj bio drugačiji od onih na koje smo navikli.

Nikola Jokić protiv Finiks Sansa Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Jokić nije toliko gledao ka košu, više je razigravao saigrače magičnim asistencijama, te je meč završio sa 14 poena, 14 skokova i 15 asistencija.

Pogledajte najbolje poteze Nikole Jokića sa meča Denver Nagets - Finiks Sans:

