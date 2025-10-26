"NEMA ODMORA NA OVOM SVETU" Nikola Jokić stao pred kamere, pa citirao Tomija Šelbija! Srbin napravio šou na konferenciji za medije (VIDEO)
Denver Nagetsi stigli su do prve pobede u novoj sezoni NBA lige i to pošto su srušili Finiks Sanse sa 133:111 u Koloradu.
Odličan meč odigrao je Nikola Jokić koji je upisao drugi uzastopni tripl-dabl. Imao je Jokić 14 poena, 14 skokova i 15 asistencija, te je bio jedan od najzaslužnijih za trijumf Nagetsa, ali su, ruku na srce, i njegovi saigrači odigrali odlično.
Džamal Marej upisao je 23 poena, šest skokova i pet asistencija, Kristijan Braun imao je 20 poena i po tri skoka i tri asistencije, Eron Gordon je meč završio sa 17 poena, dok je Kameron Džonson dodao 15. Dvocifreni su bili i Jonas Valančijunas sa 12 i Brus Braun sa 11 poena.
Po završetku meča, Jokić je bio veoma raspoložen, te je napravio šou na konferenciji za medije.
Kada je dobio pitanje da li sada može konačno da se opusti kada sedne na klupu, srpski centar je rešio da citira glavnog lika iz popularne britanske TV serije "Peaky Blinders", Tomija Šelbija, kog tumači Kilijan Marfi.
- Ja se nikad ne opuštam i nikada ne dišem lagano, moj druže... Kao što je rekao Tomi Šelbi, nema odmora na ovom svetu - rekao je Nikola Jokić i zbunio mnoge prisutne koji nisu znali o čemu se radi.
Nije tajna da je Jokić veliki fan ove serije, te je svojovremeno na jedan meč došao obučen kao članovi pomenute bande.
Govorio je Jokić i o novom saigraču, Kemu Džonsonu.
- Poštujemo jedni druge i još uvek se upoznajemo. Pričao sam sa Kemom Džonsonom, on ne treba da se uklopi ovde, već samo da bude ono što jeste. Upoznati saigrače podrazumeva staviti ih u različite situacije i videti kako reaguju - rekao je Jokić, a zatim se osvrnuo i na situaciju kada je Dona Holmsa na klupi polio vodom:
- Ne znam o čemu pričate - dodao je Nikola Jokić i sve nasmejao.
Takođe, hvalio je svoje saigrače koji su protiv Finiksa zaista bili na odličnom nivou.
- Mislim da imamo zrele igrače koji znaju da igraju i očekujem od njih da igraju dobro. Naravno da će imati loše trenutke, ali mislim da znaju gde su došli i da takođe imaju velika očekivanja - zaključio je srpski centar.
