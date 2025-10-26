Promena na klupi grčkog kluba u ranoj fazi sezone.
Košarka
SRBIN UMESTO SRBINA: Igor Miličić novi trener Arisa
Slušaj vest
Selektor košarkaške reprezentacije Poljske Igor Miličić imenovan je za novog trenera Arisa, saopštio je grčki klub.
Miličić je na mestu trenera Arisa zamenio srpskog stručnjaka Bogdana Karaičića, koji je pre četiri dana dobio otkaz zbog loših rezultata u novoj sezoni.
Klub iz Soluna je saopštio da je Miličić potpisao ugovor do kraja sezone uz mogućnost produženja do juna 2027.
Miličić (49) je bio trener Vloclaveka, Vjelkopolskog, Bešiktaša i Napolija, a selektor Poljske je od 2021. godine.
Košarkaši Arisa su u prva četiri kola grčkog šampionata zabeležili jednu pobedu i tri poraza, dok u Evrokupu imaju skor 2/2.
Reaguj
Komentariši