Partizan je konačno rešio pitanje centra, dolaskom Bruna Fernanda iz Real Madrida u Humsku.

Sličan put, od trnja do zvezda, prošao je i Matijas Lesor - francuski centar koji se preporodio u dresu Partizana.

Lesor je pre crno-belog dresa promenio veliki broj klubova, a Partizan mu je bio poslednja šansa da napravi dodatni iskorak u karijeri.

Pod vođstvom Željka Obradovića, Lesor je u sezoni 2022/2023 postao jedan od najboljih centara u Evroligi, što mu je kasnije trasiralo put ka evropskoj tituli sa Panatinaikosom.

Sada je red došao i na Fernanda, nekadašnjeg NBA centra od koga se očekuje da podigne nivo igre Partizana, stabilizuje skok i bude nešto drugačiji tim igrača od Tajrika Džonsa u napadčkim akcijama crno-belih.

Po stilu igre, energiji i snazi, Fernando je na neki način pandan Lesoru, a sada je sve na Željku Obradoviću od koga se očekuje da probudi zver u Fernandu.

Ovo su neki od najboljih poteza novog centra Partizana - Bruna Fernanda:

