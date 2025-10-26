DA LI JE VREME ZA NOVOG LESORA U PARTIZANU? Čeka se eksplozija u crno-belim redovima!
Partizan je konačno rešio pitanje centra, dolaskom Bruna Fernanda iz Real Madrida u Humsku.
Bruno Fernando, kao odbačen u Madridu, stigao je u Partizan - sa kojim je potpisao ugovor na dve godine u visini od 2.9 miliona evra, kako je "Kurir" ranije preneo.
Sličan put, od trnja do zvezda, prošao je i Matijas Lesor - francuski centar koji se preporodio u dresu Partizana.
Lesor je pre crno-belog dresa promenio veliki broj klubova, a Partizan mu je bio poslednja šansa da napravi dodatni iskorak u karijeri.
Pod vođstvom Željka Obradovića, Lesor je u sezoni 2022/2023 postao jedan od najboljih centara u Evroligi, što mu je kasnije trasiralo put ka evropskoj tituli sa Panatinaikosom.
Sada je red došao i na Fernanda, nekadašnjeg NBA centra od koga se očekuje da podigne nivo igre Partizana, stabilizuje skok i bude nešto drugačiji tim igrača od Tajrika Džonsa u napadčkim akcijama crno-belih.
Po stilu igre, energiji i snazi, Fernando je na neki način pandan Lesoru, a sada je sve na Željku Obradoviću od koga se očekuje da probudi zver u Fernandu.
Ovo su neki od najboljih poteza novog centra Partizana - Bruna Fernanda:
