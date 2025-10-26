Slušaj vest

Denver Nagetsi upisali su prvu pobedu u novoj NBA sezoni i to pošto su na domaćem terenu demolirali Finiks Sanse sa 133:111.

Nikola Jokić stigao je do drugog tripl-dabla, ali je ovaj bio drugačiji od onih na koje smo navikli. Jokić nije toliko gledao ka košu, više je razigravao saigrače magičnim asistencijama, te je meč završio sa 14 poena, 14 skokova i 15 asistencija.

Srpski košarkašje još jednom pokazao koliko je pametan i snalažljiv na terenu. Kada je dosuđen faul u napadu za Denver, on je odmah potrčao da izvede loptu.

1/6 Vidi galeriju Nikola Jokić protiv Finiks Sansa Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Po pravilima, morao je da preda loptu sudiji, ali Jokić je odlučio da bude lukav. Delovalo je kao da dodaje loptu arbitru, ali ju je malo skrenuo tako da pogodi Grejsona Alena, koji nije smeo da je dodirne. Allen je instinktivno reagovao i pipnuo loptu, zbog čega je dobio tehničku grešku.

Zahvaljujući Jokićevoj dosetljivosti, Denver je dobio dodatno slobodno bacanje, a ovo je još jedan dokaz njegove neverovatne košarkaške inteligencije.

Pogledajte taj potez Nikole Jokića: